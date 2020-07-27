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В Киеве молодые люди угнали маршрутку и гоняли по улицам

15:15, 27 июля 2020
Происшествия
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Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской / фото полиция Киева

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской.

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Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской. К инспекторам сразу подошли возмущенные очевидцы и показали видео "приключений" автоворов — молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. После чего покинули автобус во дворе и скрылись.

Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

Как сообщал УНИАН, в столице полицейские во время спецоперации задержали банду, члены которой грабили дома граждан.

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