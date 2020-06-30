В Киеве задержали банду, совершавшую разбойные нападения на дома граждан

В состав банды входили четверо мужчин, двое из них - иностранцы.Они совершали разбойные нападения на частные дома граждан в столице и Киевской области. Им грозит до 15 лет заключения.

В столице полицейские в ходе спецоперации задержали банду, члены которой грабили дома граждан.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, ночью с привлечением спецназа КОРДа сотрудники управления уголовного розыска совместно со следственными подразделениями столичной полиции задержали организованную этническую группу злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на частный дом на территории Киевской области и похитили сейф с деньгами и драгоценностями.

Начальник киевской милиции Андрей Крищенко сообщил, что в состав группы входили четверо мужчин: по двое граждан Украины и Грузии. Трое из них уже имеют криминальное прошлое: 42-летний иностранец, ранее судимый за убийство на территории своей страны, его 43-летний соотечественник имел судимость за незаконное хранение оружия, а 62-летний украинец, судимый за совершение имущественных преступлений.

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«Сегодня ночью завершеа многонедельная кропотливая работа, которую проводили полиция Киева, уголовный розыск, следственные подразделения. С помощью спецназовцев КОРДа задержана организованная этническая группировка, члены которой занимались разбойными нападениями на дома граждан. Вообще мы подозреваем их в совершении нескольких эпизодов преступной деятельности на территории Киева и Киевской области. Последнее преступление они совершили в Киево-Святошинском районе, где напали на дом женщины-предпринимателя: угрожая оружием, связали ее и завладели деньгами и драгоценностями», - сказал Корищенко.

По его словам, спецназовцы задержали нападавших через несколько минут после поступления сообщения по спецлинии 102 о совершении преступления.

«В ходе проведения обысков изъято огнестрельное оружие, ювелирные изделия, орудия для взлома замков, пластиковые стяжки и большое количество других предметов, которые могут быть вещественными доказательствами в других преступлениях», - добавил Корищенко.

Все вещественные доказательства направили для проведения экспертизы. Четверо фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и устанавливают их возможных сообщников.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 июня, в микрорайоне «Сихов» во Львове злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него сумку с 4,5 миллионами гривень.

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