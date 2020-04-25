В Днепропетровской области больного COVID-19 искали почти две недели

Инфицированный вернулся в реабилитационный центры при Евангельской церкви.

Инфицированного COVID-19 в Кривом Роге, который сбежал от врачей 16 апреля, удалось разыскать только на днях.

Об этом сообщает местное издание Первый городской.

О том, что мужчина самовольно покинул лечения, журналистам удалось узнать из собственных источников.

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Как выяснили в Днепропетровском облсовете, инфицированный вернулся в реабилитационный центры при Евангельской церкви.

Медики провели 39 быстрых тестов внутри религиозного сообщества, 6 оказались положительными.

Больных госпитализировали в инфекционную больницу Кривого Рога, а вскоре в двух коронавирус подтвердили с помощью лабораторных анализов. Среди новых пациентов был и недавний беглец.

«Можно быть уверенными, что распространение через него дальнейшее не состоялось. Он сразу вернулся туда, где находился, – сказал председатель облсовета Святослав Олейник.

Других людей из религиозной общины поместили в обсервацию. Медучреждение взяли под охрану правоохранители.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.