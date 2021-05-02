В Харькове ребенку петардой оторвало пальцы / фото zz.te.ua
В Харькове ребенку оторвало пальцы петардой. Также в результате взрыва ребенок получил ожоги лица и контузию.
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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Харьковской областной детской клинической больницы №1.
"В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой", - сообщили медики.
Как отмечается, врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь ребенку.
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