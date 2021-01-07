Большой объем багажа не помешал служебной собаке найти тайник с наркотиками в сумке с детским манежем.

На границе с РФ задержан наркокурьер, который спрятал метадон в детском манеже.

Читайте такжеВ Киеве задержали иностранца с кокаином на 2,5 миллиона гривен (фото)Как сообщает Госпогранслужба, правонарушитель задержан в пункте пропуска "Меловое".

Вчера в пункт пропуска "Меловое" прибыл микроавтобус Mercedes под управлением гражданина Украины, который следовал в Россию.

С помощью служебной собаки, натренированной на поиск наркотиков, пограничники совместно с сотрудниками таможни и СБУ провели углубленный осмотр автомобиля. Чтобы максимально усложнить поиск незаконного тайника, 43-летний украинец до отказа заполнил багажное отделение микроавтобуса сумками и пакетами. Но большой объем багажа не помешал служебной собаке найти тайник с наркотиками в сумке с детским манежем.

Как результат, при раскрытии сумки в одной из деталей манежа совместная осмотровая группа обнаружила 189 свертков с кристаллическим веществом белого цвета, предварительно - метадон. Обнаруженное вещество общим весом 190 граммов передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Продолжаются следственные действия и экспертиза.

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Автор: Виктория Токарева