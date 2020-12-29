В Киевской области обнаружено три нарколаборатории, мощность которых позволяла в течение суток производить около 1 кг психотропных веществ.

Правоохранители раскрыли межрегиональную сеть наркоторговли, которая через интернет сбывала свой «товар» в особо крупных размерах.

Читайте такжеВ Киеве правоохранители создали банду "домушников"Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«Восемь человек уведомлены о подозрении по факту изготовления и сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупных размерах и избраны меры пресечения (ч.2, 3 ст.307 УК Украины). Решается вопрос об уведомлении о подозрении еще пяти лиц», - говорится в сообщении.

По данным следствия, трое киевлян организовали наркобизнес, привлекая к незаконной деятельности лиц со знаниями в области химии, необходимыми для изготовления психотропных веществ. Установлено, что в Киевской области были оснащены три нарколаборатории, мощность которых позволяла в течение суток производить около 1 кг психотропных веществ.

«Продукцию» они сбывали исключительно оптовыми партиями через Интернет-магазин и почтовые отделения логистического сервиса, где работали два члена группировки, и осуществляли эту отправку. Полученная прибыль «отмывалась» путем обналичивания средств через электронные кошельки.

Правоохранителями проведено 28 санкционированных судом обысков в лабораториях, оборудованных для фасовки и хранения веществ помещениях, а также по месту жительства участников преступной группировки и в их автомобилях.

В результате обысков было изъято более 110 л прекурсоров, 200 л психотропного вещества в жидком виде, 26,5 кг наркотических средств и психотропных веществ, среди которых около 20 кг Альфа PVP, 244 таблетки «Экстази», более 140 г каннабиса, 5 пакетов псилоцибиновых грибов, 5 ампул трамадола, 6 пластин метадона, и более 40 единиц различного лабораторного оборудования.

Сообщается, что также изъяты предметы, похожие на огнестрельное оружие, магазины и патроны к ним, 5 гранат, гранатомет, холодное оружие и 2 радиостанции, 4 автомобиля, которыми они пользовались, денежные средства в сумме 31 тыс грн, 113 тыс долларов США, другую иностранную валюту в незначительном количестве (франки, фунты стерлингов, евро) и банковские карточки. В соответствии с предварительной оценкой, стоимость изъятых веществ составляет около 35 млн грн.

Следствием также установлено, что ряд наркогруппировок из разных регионов закупали «товар» у членов данной преступной группировки в Киевской области и занимались его розничным сбытом через Интернет-магазины, Телеграмм-каналы и другие Интернет ресурсы оптового сбыта наркосырья.

В рамках расследования уголовных производств проведены обыски в 23 регионах Украины. Всего в результате спецоперации правоохранителями пресечена деятельность более 100 Интернет-магазинов по продаже наркотических средств и психотропных веществ, действующих на территории всей страны. По предварительным данным, стоимость изъятых наркотических средств составляет около 50 млн грн.

Досудебное расследование продолжается, по изъятому назначены экспертизы, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к незаконной деятельности, добавили в Офисе генпрокурора.

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Автор: Тамара Отовская