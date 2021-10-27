С помощью фейкового приложения пользователи создавали поддельные паспорта, сертификаты вакцинации от COVID-19, водительские удостоверения.

В Запорожской области правоохранители разоблачили 20-летнего местного жителя, который разработал и сбывал фейкову версию приложения "Дия".

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

По данным следствия, он разработал фейкову версию приложения "Дія", с помощью которого пользователи создавали поддельные копии документов – паспорта, сертификаты вакцинации от COVID-19, водительские удостоверения.

В дальнейшем за денежное вознаграждение парень сбывал доступ к вышеуказанному мобильному приложению через мессенджер Telegram.

Во время проведения обысков по месту жительства гражданина обнаружено и изъято компьютерную технику и банковские карты. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

По информации Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, по дизайну фейковое приложение было идентичным с государственным "Дія". В фейковой программе, кроме создания поддельных документов, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото.

"Свою разработку парень продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря приложению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по блокировке всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, которые приобрели приложение для предоставления правовой квалификации их действий.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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Автор: Светлана Макринская