Врач через посредника просил 5 тысяч гривень за "липовую" вакцинацию от коронавируса.

Правоохранители разоблачили врача-травматолога одной из больниц в Хмельницкой области на незаконном продажи фейковых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

26 октября полицейские задержали посредника врача, когда тот получал денежные средства после передачи документов.

Как установили правоохранители, врач через посредника просил 5 тысяч гривен за "липовую" вакцинацию от коронавируса.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос уведомления врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер пресечения.

В ходе следствия полицейские выясняют причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, а также лиц, которые могли обращаться к ним за такой услугой.

За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом действующим законодательством предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Справка УНИАН. По данным Минздрава Украины

• 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированными, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины.

• 95,7% украинцев, которым диагностировали COVID-19 не были вакцинированы, или имеют только 1 дозу.

• 98.3% человек старше 60 лет, умерших вследствие коронавирусной болезни с 26 июня по 26 сентября 2021, были невакцинированные, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не получили полного курса прививок.

Автор: Яна Ставская