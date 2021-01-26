Парень ранил из пневматического пистолета двоих несовершеннолетних.

В городе Измаил Одесской области несовершеннолетний ранил из пневматического пистолета двоих подростков.

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Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел 24 января, около 16:00, на детской площадке.

Отмечается, что 14-летний злоумышленник пришел на площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно приставать к другим двум подросткам, которые занимались спортом.

Во время словесного конфликта он начал стрелять в оппонентов из пневматического пистолета, а потом скрылся вместе с товарищем.

Пострадавшие рассказали о происшествии матерям, а те обратились в полицию. Во время допроса потерпевшие (одному – 13, другому – 14 лет) рассказали, что металлические шарики, которыми стрелял злоумышленник, попали им в руки, ноги и спину.

«За медицинской помощью они не обращались. Для всестороннего и объективного изучения обстоятельств происшествия следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно повреждения получили несовершеннолетние и степень их тяжести», - сообщили в главке.

Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города. В ходе следствия выяснилось, что именно 15-летний подросток приобрел через Интернет оружие, из которого стрелял его приятель. Последнему уже сообщено подозрение.

Сейчас действия несовершеннолетнего «стрелка» квалифицировали как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Пистолет изъят и направлен на экспертизу. Правовая оценка действиям 15-летнего подростка, купившего пистолет, будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Автор: Лариса Козовая