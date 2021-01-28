Утром в пригороде французской столицы правоохранители задержали девятерых молодых людей, которые подозреваются в участии в столкновении, во время которого был избит украинец Юрий Крушеник.

Состояние здоровья жестоко избитого в Париже украинского юноши Юрия Крушеника стабильное.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Состояние Юрия стабильное. Украинское посольство во Франции взаимодействует с полицией и прокуратурой Парижа в рамках уголовного дела, поддерживает связь с семьей и врачами", - сказал Николенко.

Он напомнил, что сегодня утром в пригороде Парижа правоохранители задержали девятерых молодых людей, которые подозреваются в участии в столкновении, во время которого был избит украинец.

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"Они подозреваются в покушении на убийство и участии в преступных действиях в составе группы. По предварительной версии полиции, участники этой группы могут быть причастны к нападению на украинского юношу. Остальные детали не разглашается в интересах следствия", - отметил Николенко.

Кроме того, полиция опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию о якобы наличии судимости или проведении каких-либо других расследований в прошлом в отношении потерпевшего гражданина Украины.

Жестокое избиение украинца в Париже: что известно

В Париже 15 января жестоко избили 14-летнего украинца Юрия Крушеника. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН сообщил, что украинское посольство в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего гражданина обратилось в прокуратуру Парижа.

22 января посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что в реабилитации юноши наблюдается положительная динамика, но его состояние остается тяжелым.

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Автор: Виталий Саенко