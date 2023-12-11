Также им грозит заключение до 4 лет за хулиганство.

Во Львовской области из профессионального училища отчислили студентов, причастных к избиению первокурсников в общежитии. Об этом сообщает Департамент образования и науки Львовской ОВА.

В ведомстве заявили, что категорически осуждают любые проявления травли участников образовательного процесса. Позорный случай, который произошел недавно в одном из учебных заведений, называют совершенно не приемлемым ни с моральной, ни этической, ни правовой точки зрения.

"Лица, учинившие недопустимые действия, понесут ответственность перед законом после расследования полиции, куда обратилось руководство заведения. Кроме этого, за неуважение к достоинству других участников образовательного процесса нарушители отчислены из заведения и выселены из общежития", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что согласно закону об образовании родители обязаны "воспитывать у детей уважение к достоинству, правам, свободе и законным интересам человека, законам и этическим нормам, ответственное отношение к собственному здоровью, здоровью окружающих и окружающей среде".

"На видео, которое было распространено в сети Интернет, зафиксировано, как в общежитии старшекурсники издеваются над первокурсниками, демонстрируя пренебрежение к общепринятым нормам и правилам поведения, непочтение достоинства коллег", - подчеркнули в ведомстве.

Также в департаменте добавили, что вводят ряд мер для предотвращения и противодействия травле в учебных заведениях.

Избиение учеников училища во Львовской области: что известно

На днях в сети Интернет появилось видео, на котором несколько молодых ребят, вероятно, учеников старших курсов одного из училищ, в присутствии многих очевидцев, били первокурсников в голову и грудь, используя боксерскую перчатку.

Избиение произошло еще в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел Золочевского района.

По факту избиения полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство. Виновникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или заключение на срок до четырех лет. Все участники инцидента установлены.

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