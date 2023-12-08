Скандальная экс-депутат намерена восстановиться в должности преподавателя через суд.

Бывший народный депутат Ирина Фарион подала иск в суд, чтобы оспорить свое увольнение из "Львовской политехники". Об этом она заявила в комментарии "Суспільне".

По ее словам, иск был подан накануне, 7 декабря, поэтому, когда состоится первое слушание, она еще не знает.

"Это было незаконное политически мотивированное увольнение. Больше ничего не могу комментировать", - сказала Фарион.

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На портале "Судебная власть Украины" указано, что предметом судебного спора является "признание незаконным и отмена приказа об увольнении". Ответчиком является Национальный университет "Львовская политехника". Дело будет рассматривать Галицкий районный суд Львова. Текущая стадия рассмотрения - "назначен состав суда".

Конфликт Ирины Фарион и Львовской политехники

Как писал УНИАН, в начале ноября Ирина Фарион вызвала громкий скандал, когда заявила, что не считает русскоязычных бойцов ВСУ патриотами и вообще украинцами. Не обошла она в том числе и русскоязычных бойцов "Азова".

Этим заявлением Фарион вызвала всеукраинскую волну возмущения, в том числе и от бойцов с передовой. На фоне скандала университет "Львовская политехника" под давлением студентов уволил Фарион с должности преподавателя. Экс-депутат пообещала подать в суд.

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