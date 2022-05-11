Еще один преступник попытался вынести кухонные принадлежности из супермаркета.

В Харькове за сутки с 10 на 11 мая правоохранители задержали трех мародеров, двое из которых пытались вынести товар из магазина, а еще один проник в квартиру.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В отношении 31-летнего рецидивиста правоохранители передали в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (покушение на кражу в условиях военного положения).

По данным следствия, мужчина проник в квартиру, которая расположена в Киевском районе Харькова, чтобы ее обокрасть. Довести преступление до конца он не успел, поскольку правоохранители его задержали, когда он выносил компьютерную технику.

46-летнему ранее судимому фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). По версии следствия, он 10 мая пытался похитить алкоголь из харьковского супермаркета. Он спрятал товар, пронес его мимо кассы и убежал. Правоохранители задержали мужчину.

32-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины. Он попытался вынести кухонные принадлежности из супермаркета, который расположен в Шевченковском районе Харькова.

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