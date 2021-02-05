Женщина придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.

В Днепре полиция начала расследование в отношении роженицы, ребенка которой нашли в выгребной яме.

Читайте такжеВ суде Одессы порезал себе шею мужчина, угрожавший взорвать McDonald'sОб этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно информации полиции, 30 января с осложнениями после домашних родов 40-летняя жительницу Днепра доставили в больницу. По ее словам, 27 января она родила мальчика и по предварительной договоренности передала его неизвестным людям за 500 тысяч гривен.

Отмечается, что 4 февраля с участием полицейских криминальной полиции с привлечением кинолога со служебной собакой состоялись следственные мероприятия на территории домовладения женщины.

«В ходе обыска овчарка подвела полицейских к сливной яме туалета, где был обнаружен пакет с телом новорожденного мальчика», - говорится в сообщении.

Тело ребенка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Женщина сообщила, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.

Учитывая выявление новых фактов, следователи переквалифицировали уголовное производство на п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст.384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

Что известно об этом деле

Ранее женщину с кровотечением в критическом состоянии доставили в больницу. Медикам женщина призналась, что родила дома три дня назад, а ребенка продала. Кому именно - не сказала.

В то же время адвокат заявляет, что женщина - потерпевшая, поскольку ее обманули мошенники, заказавшие суррогатное материнство.

О беременности вроде бы не подозревали ни муж, ни другие родственники.

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Автор: Светлана Макринская