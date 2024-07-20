Правоохранители изучают все версии убийства бывшего нардепа, в том числе и ту, что ведет в Россию, подчеркнул президент.

Языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион убита во Львове, и в ходе расследования этого резонансного преступления продолжается опрос свидетелей, отрабатываются все доступные камеры наблюдения и проводится обследование территории нескольких районов города.

Такой информацией в субботу, 20 июля, поделился президент Владимир Зеленский в своем канале в Telegram. "Утром уже были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка насчет расследования убийства Ирины Фарион", - отметил лидер нашего государства.

Президент добавил, что правоохранители изучают все версии, в том числе и ту, что ведет в РФ. "Привлечены все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника. Министр внутренних дел, заместители генерального прокурора и руководителей Национальной полиции Украины и СБУ находятся на месте, во Львове", - подчеркнул Зеленский.

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Убитая Ирина Фарион - новости, которые сегодня стоит знать

Журналисты узнали, что в 60-летнюю языковеда во Львове недалеко от дома, в котором она жила, - на ул. Масарика, из оружия без глушителя выстрелил мужчина, которому на вид от 20 до 25 лет. Покушение на Фарион произошло 19 июля примерно в 19:30.

Позже стало известно, что бывшего нардепа госпитализировали, она находилась в крайне тяжелом состоянии. Раненую прооперировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но не смогли спасти - она умерла.

По сведениям депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, расследование убийства осложняет отсутствие электроснабжения в момент выстрела - тогда работали не все камеры видеонаблюдения.

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