Медики и правоохранители максимально быстро прибыли на место преступления, отметил депутат Львовского горсовета.

Бывший народный депутат, языковед и педагог Ирина Фарион убита во Львове, и уже стало известно, что расследование преступления осложняет отсутствие в тот момент электричества, поскольку работали не все камеры видеонаблюдения.

Такой информацией поделился депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в эфире канала "Киев24". Он добавил, что они с экс-нардепом были соседями - жили через дом, часто встречались на улице, общались. По его словам, правоохранители и скорая помощь максимально быстро прибыли на место преступления.

"Когда произошел выстрел, когда произошло убийство, можно так уже теперь говорить, не было света в микрорайоне. Мы действительно с председателями ОСМД... пробовали нарабатывать, у кого были камеры, которые имели аккумуляторы. У нас действительно есть некоторая информация уже, собранная с председателей ОСМД с видеонаблюдения, которая передается правоохранительным органам. К сожалению, не так, как бы хотелось...", - поделился он.

Видео дня

Ирина Фарион убита - что уже известно о преступлении

В 60-летнюю экс-депутата выстрелили во Львове 19 июля - преступление совершили около 19:30. СМИ узнали, что покушение на Фарион было возле дома, где она жила, - на ул. Масарика. Кроме того, сообщалось, что в языковеда из оружия без глушителя стрелял мужчина, которому 20-25. Злоумышленник якобы попал в висок и скрылся.

Педагога госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако не смогли спасти - Фарион умерла. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, убийство могли организовать власти России.

Вас также могут заинтересовать новости: