В Одесской области задержали организатора нелегальной миграции из базы Интерпола

Задержанный гражданин Турции находится в международном розыске за организацию канала нелегальной миграции в Молдове.

В морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) задержан иностранец, разыскиваемый через Интерпол за организацию канала нелегальной миграции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, вчера в пункт пропуска «Черноморский морской порт» прибыл гражданин Турции, который намеревался отправиться на родину на теплоходе Kaunas.

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«Когда он проходил пограничный контроль, сработала база данных Интерпола. Проверив информацию, пограничники выяснили, что иностранец находится в международном розыске за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова», - сообщили в пресс-службе.

Пограничники задержали злоумышленника и передали представителям Нацполиции. Также об этом факте проинформированы сотрудники Укрбюро Интерпола в Киеве.

Как сообщал УНИАН, киевлянина будут судить за самовольное занятие земельного участка в границах Национального природного парка «Голосеевский».

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