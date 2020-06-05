В Киеве мужчина самовольно занял часть Голосеевского парка – его будут судить

Киевлянин, не имея никаких правоустанавливающих документов, самовольно занял под собственные нужды земельный участок площадью 0,14 га в урочище Теремки в Голосеевском районе.

Киевлянина будут судить за самовольное занятие земельного участка в пределах Национального природного парка «Голосеевский».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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Киевлянин, не имея никаких правоустанавливающих документов, самовольно занял под собственные нужды земельный участок площадью 0,14 га в урочище Теремки в Голосеевском районе столицы, принадлежащий к особо ценным землям.

По результатам расследования мужчине сообщено о подозрении по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка, совершенное в отношении особо ценных земель).

В настоящее время обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд для рассмотрения по существу.

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