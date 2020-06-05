цей матеріал доступний українською

В Киеве мужчина самовольно занял часть Голосеевского парка – его будут судить

17:55, 05 июня 2020
Происшествия
404 0
Обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд для рассмотрения по существу / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Читайте такжеВ перестрелке в Броварах принимали участие работники 4 охранных фирм – МВД

Киевлянин, не имея никаких правоустанавливающих документов, самовольно занял под собственные нужды земельный участок площадью 0,14 га в урочище Теремки в Голосеевском районе столицы, принадлежащий к особо ценным землям.

По результатам расследования мужчине сообщено о подозрении по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка, совершенное в отношении особо ценных земель).

В настоящее время обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, в Киеве пассажиры избили водителя трамвая после просьбы надеть медицинскую маску.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter