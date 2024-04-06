В Оболонском районе Киева журналисту хотели вручить повестку сотрудники Соломенского ТЦК.

Журналисту Евгений Шульгат, который расследовал тему деклараций чиновников и соответствие указанных в них доходов имуществу, которое у них есть, попытались вручить повестку.

Шульгат проводил расследование об имуществе семьи руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка и выяснил, что жена чиновника, Юлия, во время полномасштабной войны купила квартиру премиум-класса на Печерске в Киеве за более чем 25 миллионов, говорится в расследовании "Слідства.Інфо". Витюку журналисты отправили вопросы насчет люксового имущество, и полагают, что врученная повестка - это и есть "ответ" на их запрос.

По сведениям издания, 1 апреля в Оболонском районе в супермаркете к корреспонденту подошли сотрудники Соломенского (!) ТЦК и пытались вручить ему повестку - при этом гости из другого района Киева подошли именно к журналисту и назвали его имя и фамилию. Шульгат сначала предположил, что ТЦКашники знали его в лицо.

Видео дня

"Когда журналист начал снимать видео и задавать вопросы, связана ли ситуация с его работой над расследованием о руководителе Департамента кибербезопасности СБУ, военнослужащие ушли, отметив, что фиксируют отказ от повестки", - отмечается в статье.

Позже, на видео с камер видеонаблюдения журналисты обнаружили, что ТКЦшников к Шульгату целенаправленно вел человек в гражданском, который, по информации корреспондентов, является сотрудником Департамента кибербезопасности СБУ Алексеем Биленко.

"Мы в "Слідстві.Інфо" осознаем, что сейчас война, и обязанность каждого гражданина - защищать страну. Кроме того, четверо коллег из нашей маленькой редакции уже в армии. Однако, в этом конкретном случае мы видим преследование журналиста за его деятельность. Мы видим, что повестка, которую вручают военнослужащие по указанию работника СБУ - это месть за расследование. Очень обидно, что такая месть делается руками военных. И мы искренне верим, что правоохранители отреагируют на наши находки", - подчеркнуло издание.

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