Главнокомандующий ВСУ дал ряд поручений.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский поручил провести служебную проверку из-за попытки вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату, который расследовал тему деклараций чиновников. А именно, соответствие указанных в них доходов имуществу, которым те обладают.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ в Telegram. Сырский отметил, что профессиональная деятельность журналистов пользуется уважением руководства Вооруженных Сил Украины и охраняется законодательством Украины.

В связи с этим, он заявил, что Вооруженные Силы Украины осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц.

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"По материалам, опубликованным Общественной организацией "Слідство.Інфо", мной определена задача командующему Сухопутных войск ВСУ провести служебную проверку", - подчеркнул Сырский.

Он добавил, что по результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения.

Что расследовал Шульгат как журналист

Скандал относительно попытки дать повестку Шульгату прогремел накануне. Он как журналист проводил расследование об имуществе семьи руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка и выяснил, что жена чиновника во время полномасштабной войны купила квартиру премиум-класса на Печерске в Киеве за более чем 25 миллионов.

Витюку журналисты направили вопрос о люксовом имуществе, и считают, что врученная повестка - это и есть "ответ".

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