Чиновник лично дал приказ уничтожить инженерные сооружения закрытого пункта пропуска.

В Сумской области СБУ совместно с прокуратурой разоблачили председателя Середино-Будской территориальной общины на государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

"По данным следствия, председатель территориальной общины оказывал государству-агрессору помощь в осуществлении подрывной деятельности. В частности, передавал информацию представителям Федеральной службы безопасности о перемещении Вооруженных сил Украины и видах их вооружения. Во время оккупации чиновник планировал "сдать" город оккупантам, с этой целью лично дал приказ уничтожить инженерные сооружения закрытого пункта пропуска", - говорится в сообщении.

29 апреля главу общины задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, ранее на Житомирщине арестовали чиновника оборонного объекта за сбор для врага секретной информации о боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил.

А в Одессе обнаружили и выдворили из Украины "авторитета", который имеет связи с криминалитетом РФ.

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