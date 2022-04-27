26 апреля полицейские выдворили из Украины 34-летнего родственника "вора в законе".

Из Украины выдворили обнаруженного в Одессе "авторитета", имеющего связи с криминалитетом России.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители проверяют представителей криминалитета, которые могут влиять на обстановку в регионах, а также их возможное сотрудничество с врагом.

"Во время отработки оперативники получили информацию о нахождении на территории Одессы "криминального авторитета", который является близким родственником "вора в законе" и имеет связи с криминалитетом России. 26 апреля полицейские выдворили из Украины 34-летнего гражданина", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что в апреле этого года полиция экстрадировала "вора в законе" из санкционного списка СНБО по кличке "Коба Руставский".

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Тернопольщине переселенка из Бучи украла у родственницы 2 миллиона гривень.

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