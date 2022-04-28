Правоохранителей просят открыть уголовное дело о государственной измене

Партия и фракция "Слуга народа" приостановит членство народного депутата Алексея Ковалева из-за сотрудничества с российскими оккупантами в Херсонской области. Руководство политсилы потребовало открыть дело о государственной измене в отношении политика.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

Так, глава партии Елена Шуляк и первый заместитель главы фракции партии в Верховной раде Андрей Мотовиловец заявили, что избранный в избирательном округе 186 Алексей Ковалев находится на временно оккупированной российскими войсками территории Украины. При этом Ковалев раздает интервью и спокойно общается с российскими военными.

"Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его же словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекта. Адекватных объяснений относительно своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил", - говорится в заявлении.

При этом указано, что такое поведение нардепа бросает тень на партию и фракцию "Слуга народа", а также может быть квалифицировано как государственная измена.

"Оно (поведение Ковалева - УНИАН) по сути является предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня принимают участие в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ и, в частности, подразделениях теробороны, помогают армии и переселенцам, проводят переговоры с коллегами из стран-союзников по расширению помощи Украины", - указала Шуляк

В связи с этим партия и фракция "Слуга народа" приняли решение о приостановлении членства Алексея Ковалева. Кроме того, руководство политсилы обратилось к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову, чтобы в отношении нардепа открыли уголовное производство о государственной измене. Отмечается, что следствие должно тщательно расследовать факты и обстоятельства пребывания Ковалева на временно оккупированной территории и сотрудничество с российскими войсками.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что некоторые народные депутаты еще за несколько дней войны выехали из Украины и не вернулись. Большая часть таких нардепов принадлежат одной политической силе - ОПЗЖ.

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