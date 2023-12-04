Мужчина довольно хрупкого телосложения пытался притвориться ребенком, чтобы уехать из Украины.

На Закарпатье пограничники задержали 29-летнего жителя Коломыи (Ивано-Франковская область), который уже в четвертый раз пытался незаконно пересечь границу Украины, и вновь неудачно.

На этот раз мужчина прибегнул к хитрости и попытался обмануть пограничников детской шапкой с розовым помпоном. Сегодня в ГПСУ сообщили, что в очередной раз поймали этого "туриста".

В ведомстве уточнили, что перед этим мужчина дважды "проверял границы" в Одесской области, а теперь взялся за Закарпатье.

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"Смельчак собирался пересечь полноводную Тису на обычном надувном матрасе - несмотря на все предостережения пограничников. Чтобы отвлечь внимание правоохранителей, мужчина надел детскую розовую шапку, чтобы казаться ребенком", - сообщают пограничники.

На обнародованном фото видно, что мужчина невысокого роста и худого телосложения.

В ГПСУ отмечают, что для таких ярых экстремалов предусмотрен штраф от 3400 до 13600 тысяч гривен или 15 суток ареста.

На Закарпатье мужчины не бросают попыток пересечь границу

В ноябре на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда заблокировали три попытки нарушения государственной границы, в результате удалось задержать восемь человек.

Так, на участке ответственности отдела пограничной службы "Лужанка" неподалеку от границы наряд остановил автомобиль марки "Фольксваген". Его водитель вез к украинско-венгерской границе четырех мужчин. Трое из пассажиров оказались жителями города Кропивницкий, четвертый - жителем Львовской области. Сам водитель является жителем Закарпатья. За денежное вознаграждение в размере $4000 с каждого он собирался переправить своих "клиентов" в соседнюю Венгрию.

Еще двое смельчаков собирались преодолеть карпатское высокогорье на мотоцикле.

Кроме того, еще две подобные попытки заблокировали военнослужащие отделений "Богдан" и "Велятино" на границе с Румынией.

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