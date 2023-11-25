Контрольное слово "картошка" должно было помочь мужчинам избежать армии.

Секретный пароль "картошка" должен был помочь уклонистам уехать из Украины и избежать призыва в армию, однако не сложилось.

Государственная пограничная служба Украины заявила, что поймала на пути к границе со Словакией 5 мужчин, которые попытались использовать эту "схему".

"Контрольное слово "картошка" должны были сказать правонарушители при посадке в авто, которым их должны были доставить к границе со Словакией. Указания мужчинам давали с разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации. Не помогло", - констатировало ведомство.

Уклонистов поймали в 200 метрах от границы со Словакией. Услуга с паролем "картошка" обошлась им от $5 000 до $8 000.

По данным Госпогранслужбы, мужчины нашли "креативных" переправщиков для своего побега из Украины через социальные сети. Задержанные будут привлечены к ответственности.

Уклонист заблудился в горах Закарпатья, пытаясь сбежать

Из-за войны с Россией и потребности армии Украины в мобилизационном ресурсе, украинская граница на выезд для мужчин закрыта. Исключением являются лишь отдельные категории украинцев. Из-за этого многие "уклонисты" пытаются пересечь границу и сбежать из Украины незаконным способом, прибегая к различным схемам.

Так, на Закарпатье мужчина более трех суток бродил в горах, пока его не нашли пограничники. По итогу, он скончался в больнице из-за обморожения.

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