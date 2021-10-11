В одном из сел Николаевской области произошел трагический пожар, сообщили в ГСЧС.

В Николаевской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека.

Смертельный пожар произошел в субботу, 10 октября, в поселке городского типа Березнеговатое Баштанского района в одноэтажном частном жилом доме, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время осмотра места происшествия установлено, что огнем уничтожена кровать на площади два квадратных метра. Найдены три тела.

К тушению огня спасатели не привлекались – пожар самоликвидировался.

Читайте такжеСгорел дом, уничтожены три авто и мужчина в крайне тяжелом состоянии: в Киеве произошло огненное ЧП (фото)Всего на прошлой неделе (4-10 октября) подразделения ГСЧС ликвидировали 3 тысячи 128 пожаров и спасли 82 человека.

Ранее похожий трагический пожар произошел в Самарском районе Днепра. В областном центре 2 октября на территории садового товарищества "Энергетик" в одном из домов на ул. Чехова огонь охватил только 1 квадратный метр, но унес жизни двух мужчин.

Соседи вынесли мужчин из жилья до прибытия спасателей и самостоятельно ликвидировали пожар. Прибывшие медики не смогли вернуть пострадавших к жизни и констатировали их смерть.

Авторы: Виктория Токарева, Екатерина Присяжнюк