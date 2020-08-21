На шахте во Львовской области погиб рабочий

Детали несчастного случая устанавливаются.

В Червонограде Львовской области на шахте "Червоноградская" погиб горняк.

Об этом сообщается на странице "Шахтеры Червонограда" в Facebook.

"Горькая весть из шахты №2 "Червоноградская" (ГП "Львовуголь"). Из-за несовместимых с жизнью травм погиб горняк Александр Лукаш, 1985 года рождения. Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент", - говорится в сообщении.

Детали несчастного случая устанавливаются.

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Автор: Денис Прядко