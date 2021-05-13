Расследуется дело об уклонении от налогообложения на сумму 30 млн грн.

Государственная фискальная служба проводит обыски в помещениях КП "Киевавтодормост".

Сотрудники ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры расследуют уголовное производство в отношении служебных лиц предприятия и группы подрядных коммерческих предприятий, сообщается на официальной Facebook-странице ведомства. Их подозревают в уклонении от налогообложения на сумму 30 млн грн, что является особо крупным размером.

Следствие установило, что служебные лица КП "Киевавтодормост" во взаимодействии с должностными лицами подрядных коммерческих предприятий в период 2019-2020 годов сформировали технический налоговый кредит по НДС, используя компании с признаками риска и транзитности.

В рамках уголовного производства сотрудниками ГУ ГФС в г. Киеве проводятся 11 обысков в помещениях КП "Киевавтодормост" и подрядных коммерческих предприятиях для выявления финансовой документации, которая может свидетельствовать о наличии уголовных правонарушений.

"Ежедневная работа над выявлением налоговых правонарушений приносит свои результаты. Залогом этому стали эффективные оперативные наработки ГФС и усиление аналитической составляющей в работе Службы", - отметил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

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Автор: Иван Бойко