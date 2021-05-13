В прошлом году в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел катастрофу военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

Служебная халатность, стремление сэкономить топливо и сэкономить время стали причинами падения учебного самолета в сентябре прошлого года на Харьковщине, в результате чего погибли 26 военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник следственного отдела ГБР Вадим Приймачук, отчитываясь о результатах расследования катастрофы Ан-26 с военными летчиками и курсантами университета Воздушных сил им. Кожедуба на борту.

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По его словам, выполнение учебных полетов на самолете Ан-26 разрешалось только при условии, что на борту будут или курсанты-штурманы, или курсанты-летчики. В то же время в военном учебном заведении практиковали совмещение обоих учебных планов и брали на борт одновременно курсантов-штурманов и курсантов-летчиков, что запрещено правилами безопасности полетов.

По словам Приймачука, еще одно установленное следствием нарушение заключается в том, что взлет Ан-26 разрешался с превышением допустимой взлетной массы. Так, 25 сентября вместо 10 курсантов в самолете находились 20 курсантов.

Также, как сообщил Приймачук, следователи установили, что командир воздушного судна не имел допуска к ночным полетам, поскольку ддительное время, более 11 месяцев, не восстанавливал свои навыки полетов ночью. Это в итоге привело к тому, что он не справился с пилотированием самолета в нештатной ситуации, когда один из двигателей потерял тягу, и не смог посадить самолет на взлетную полосу.

Кроме того, Приймачук отметил, что 25 сентября в вузе, как и раньше, практиковали учебные полеты курсантов так называемым "конвейерным" методом, то есть когда самолет совершает учебный полет, а затем начинает совершать приземление и, находясь на взлетной полосе, снова переходит в режим взлета, не останавливаясь для технического осмотра и замены одних курсантов другими.

"По сути, основной причиной трагедии стало незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме в Чугуеве на взлеты указанного самолета "конвейерным" способом. Такие разрешения он давал на последние четыре полета перед трагедией, что привело к тому, что на последнем взлете была обнаружена поломка систем одного из двух двигателей, но именно из-за «конвейерного» типа полетов экипаж не смог своевременно выявить эту поломку и остановить самолет, так как в этот момент он находился на взлетной полосе в режиме взлета на скорости, которая уже не позволяла остановить воздушное судно", - сказал Приймачук.

Он также добавил, что данный тип самолета является турбовинтовым, и заводом-производителем вообще не предусмотрен «конвейерный» метод полетов для данного типа воздушных судов. Тогда как по регламенту после каждого учебного полета самолет должен полностью останавливаться, и технические работники должны осматривать его и двигатели, что могло бы предотвратить нештатную ситуацию в воздухе.

Приймачук уточнил, что «конвейерный» тип учебных полетов при подготовке летчиков и штурманов практиковался с целью сэкономить топливо и время.

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Кроме того, как установили следователи, руководитель полетов на земле не оказал помощи командиру экипажа, после того как последний доложил о проблемах в одном из двигателей.

По словам Приймачука, единственное, что с земли сообщили экипажу, - чтобы они заходили на посадку. Однако командир самолета, не имея достаточной практики ночных полетов, и в условиях нештатной ситуации не смог выровнять самолет, который начал заваливаться из-за потери тяги одного из двигателей, и не смог направить его на взлетно-посадочную полосу. В результате этого произошло заваливание воздушного судна и его падение за пределами взлетной полосы.

В целом, как отметил руководитель следственного отдела ГБР, к катастрофе привел ряд факторов, связанных с грубым нарушением правил учебных полетов и эксплуатации самолета Ан-26.

Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом: что известно

25 сентября 2020 года в Харьковской области под Чугуевом во время тренировочных полетов потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

28 октября правительственная комиссия назвала причины крушения самолета Ан-26 главные из них - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, системные нарушения правил выполнения полетов.

О подозрениях в деле о крушении самолета Ан-26 сообщено командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову руководителю полетами и командиру воинской части А-4104.

Командующему Воздушных сил сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе), другим двум – по ст. 416 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) Уголовного кодекса.

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Автор: Дмитрий Хилюк