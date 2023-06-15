Водитель наехал на военного 1994 года рождения.

В ночь на 15 июня 2023 года в Переяславе Киевской области произошло жуткое ДТП, в котором пострадал военный. Об аварии сообщило местное издание Proslav и опубликовало кадры с места дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла возле автозаправки, ночью в службу 102 поступило сообщение о том, что водитель фуры переехал мужчину. Правоохранители установили, что водитель грузовика двигался по дороге Борисполь-Днепр в направлении села Малая Каратуль.

Водитель рассказал, что пытался обойти замеченное на дороге препятствие, но наехал на него передними колесами. Когда остановился и вышел из-за руля, увидел, что это мужчина, у которого в результате ДТП были сильно повреждены ноги.

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"В результате ДТП военный 1994 года рождения получил травму в виде полной ампутации левой нижней конечности до середины бедра", - говорится в сообщении. Пострадавший в результате аварии сейчас находится в больнице.

Смертельное ДТП под Броварами с участием военного

11 июня 2023 года вблизи блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориальной общины. За рулем авто была работница правоохранительного органа.

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