По предварительным данным, военнослужащий перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

Сотрудники Государственного бюро расследований расследуют уголовное производство по фактом смертельного ДТП под Броварами, где работница правоохранительного органа сбила военнослужащего.

"11 июня 2023 года вблизи блок-поста на выезде из Киева в направлении Броваров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб военнослужащий добровольческого формирования территориальной громады. За рулем авто была работница правоохранительного органа", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Отмечается, что, по предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч. Военнослужащий ДФТГ перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

"Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и участников. Уголовное производство открыто по статье нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины), - сообщили в ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

ДТП на Киевщине - последние новости

3 июня, возле города Бровары Киевской области под электропоезд попала молодая девушка и погибла.

10 июня в Киевской области в результате ДТП погибло два человека и 8 были травмированы, среди них дети.

11 июня в Киеве водитель на превышенной скорости проигнорировал красный сигнал светофора и сбил ребенка на велосипеде.

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