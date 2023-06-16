Злоумышленник агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в нашем государстве.

К 10 годам лишения свободы приговорен прокремлевский пропагандист Михаил Шпир, который восхвалял агрессивную политику военно-политического руководства России и оправдывал временную оккупацию нашего государства.

Как сообщил прсе-центр СБУ, злоумышленник агитировал к физической расправе над украинскими военными и дискредитировал одну из религиозных конфессий в нашем государстве.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения мужчина регулярно выступал в эфирах "медиахолдинга Медведчука" и позиционировал себя как "эксперт".

"Чтобы избежать правосудия, Шпир еще в 2020 году бежал в Москву, а после начала полномасштабного вторжения РФ был одним из первых пропагандистов кремля, который поддержал действия российских оккупантов. По материалам СБУ, суд назначил ему 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Фигурант признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов)", - говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, который помогает агрессору в войне против Украины. Фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, которые работали на Виктора Медведчука, Евгения Мураева и Анатолия Шария. Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении враждебных нарративов в информпространстве Украины. Для этого он был частым "гостем" в эфирах подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "Russia today".

Справка. 11 мая 2021 года тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

21 сентября 2022 г. Медведчука обменяли на 215 защитников Украины, которые находились в российском плену. Казак находится в розыске.

13 января 2023 года Верховная Рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Этих лиц лишили депутатских мандатов в связи с прекращением их гражданства Украины соответствующим указом президента Владимира Зеленского.

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