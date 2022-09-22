Медведчук прошел все следственные действия, которые предусмотрены законодательством.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обмен народного депутата и одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука на украинских защитников.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

"Эта операция готовилась довольно долго. И в обмене есть несколько составляющих. Первая составляющая: мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе СБУ. Мы говорили. Настаивали. Число 50 возросло до двухсот. Они уже в Украине. Я считаю, это хороший результат. Хотя даже больше, чем 200... Потому что среди освобожденных украинок есть те, кто готовится стать мамой. И я особенно счастлив, что удалось сейчас вернуть их в Украину", - говорится в сообщении.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что отдать Медведчука за настоящих воинов – не жалко.

"Он прошел все следственные действия, которые предусмотрены законодательством. Украина получила от него все, что необходимо для установления правды в рамках уголовных производств. Вторая составляющая - кроме 200 воинов, мы вернули еще пятерых боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего, дольше всего, сложнее всего. Им грозило жестокое. Пять супергероев. В обмен на них мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сочувствия, ни вообще каких-либо слов. Тех, кто воевал против Украины. И тех, кто предал Украину. Тех, кто нам с вами точно не нужен", - подчеркнул президент.

Как писал УНИАН, в среду, 21 сентября, из российского плена вернули 215 человек. В офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волына" Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега. Они будут находиться под личной протекцией Президента Турции на время до конца войны.

Вас также могут заинтересовать новости: