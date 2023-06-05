Артистка, которая поддерживает кремлевскую пропаганду, вспомнила о своей поездке во временно оккупированный Мариуполь в 2022 году.

Российская артистка Надежда Бабкина, которая поддержала кровожадную политику Кремля, заявила, что Украина - это часть России. Она вспомнила свой прошлогодний визит во временно оккупированный Мариуполь.

Тогда к ней подходили местные жители, которые были крайне недовольны приходом России в город. Бабкина даже рассказала об этом в интервью, называя противников "русского мира" "городскими сумасшедшими".

"У меня была встреча на улице перед мероприятием. Разговоры были разные. И приятные, и не очень. Всякое было. Люди старшего поколения, знающие, что такое война, обвиняли нас в том, что с ними сейчас происходит такая неприятность", - заявила путинистка Бабкина.

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Она добавила, что пыталась убедить жителей Мариуполя в том, что оккупация якобы приведет к лучшему, и город будут развивать, но те, кто остался из-за РФ без жилья, не захотели слушать пропагандистку.

Кто такая Надежда Бабкина

Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая. У себя на родине она имеет множество государственных наград и престижных званий, поэтому имеет рычаги влияния на публику. Она подыгрывает кремлевской пропаганде, рассказывая, по методичкам, что на территории Украины начата якобы "спецоперация" - так россияне называют убийственную войну.

Напомним, Кудрявцевой, Бабкиной, Барановской и другим путинистам запретили въезд в Латвию.

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