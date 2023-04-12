Еще до начала полномасштабного вторжения этот человек входил в пул политических пиарщиков, которые работали на Виктора Медведчука.

Служба безопасности Украины задержала в Хмельницком пророссийского пропагандиста, помогавшего агрессору в войне против Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, еще до начала полномасштабного вторжения РФ он входил в пул политических пиарщиков, которые работали на Виктора Медведчука.

Установлено, что фигурант занимался "раскруткой" медийного образа приспешника Кремля как "миротворца", которого "слышат" в Москве. В спецслужбе проинформировали, что для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах.

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Кроме того сообщается, что в начале 2020 года он добровольно начал работать на российское информагентство "News-front", зарегистрированное во временно оккупированном Крыму.

"После начала полномасштабной агрессии РФ фигурант находился в Хмельницком и оттуда неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно признанных границах. Также он занимался дискредитацией Сил обороны и распространял фейки о внутренне-политической обстановке в Украине. Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта. Во время обысков по месту жительства злоумышленника в Хмельницком обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В СБУ отметили, что фигуранту избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

"Политолог" Медведчука Лазарев - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского " политолога" Александра Лазарева, который помогает агрессору в войне против Украины.

Фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, которые работали на Виктора Медведчука, Евгения Мураева и Анатолия Шария. Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении враждебных нарративов в информпространстве Украины.

Для этого, как напомнили в спецслужбе, он был частым "гостем" в эфирах подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "Russia today".

Дело Медведчука - что известно

11 мая 2021 года тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

21 сентября 2022 г. Медведчука обменяли на 215 защитников Украины, которые находились в российском плену. Казак находится в розыске.

13 января 2023 года Верховная Рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Этих лиц лишили депутатских мандатов в связи с прекращением их гражданства Украины соответствующим указом президента Владимира Зеленского.

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