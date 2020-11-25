Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Аварию на детской площадке во Львове устроил полицейский, его уволят.

Читайте такжеВ Одессе автокран врезался в маршрутку, пострадали пассажиры (фото, видео)Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Отмечается, что перед этим в управлении проведут служебное расследование.

«За рулем Volkswagen находился нетрезвый 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины», – отмечается в сообщении.

Как говорится в сюжете ТСН, аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам свидетелей, водитель был нетрезв и едва держался на ногах.

ДТП на детской площадке во Львове: что известно

Авария произошла 24 ноября. Водитель Volkswagen Touareg снес детскую площадку, повредив перед этим три автомобиля.

Во время ДТП один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка с площадки.

На нарушителя патрульные вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством без необходимых документов) КоАП. Также составили три протокола: по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (нарушение ПДД, приведшее к ДТП) и по ст. 261 (административное задержание) КоАП.

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Автор: Катерина Шварц