Погибли пятеро украинцев / фото: Nowiny 24, Łukasz Solski
Количество украинцев, погибших в результате ДТП в Польше, уменьшилось на одного - с шести до пяти человек.
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Как рассказал "Громадському радио" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, одного из пострадавших удалось реанимировать.
При этом он отметил, что многие люди до сих пор находятся в больнице, некоторых уже отпустили.
Вечером 6 марта 24 пассажира украинского автобуса выехали на родину.
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ДТП с украинцами в Польше: детали
- Ночью 6 марта в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев.
- Изначально сообщалось, что шесть человек погибли. Еще 39 доставили в больницы.
- Вечером в субботу 9 пациентов выписали из больниц.
- По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.
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