Смертельное ДТП с украинцами в Польше: 24 пострадавших выехали на родину (видео)

Ночью в Подкарпатском воеводстве перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев. Шесть человек погибли, 39 были госпитализированы, 9 из них уже выписаны из больниц.

24 пассажира украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, выехали на родину. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Twitter. "ДТП в Польше: при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульским опекой", - написал он. Читайте такжеДТП с украинцами в Польше: в МВД заявили о 14 тяжелораненых Спикер добавил, что для родственников погибших и пострадавших в результате аварии украинского автобуса в Польше открыта "горячая телефонная линия" МИД: +38 044 238 15 88. ДТП с украинцами в Польше: детали Ночью 6 марта в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев.

Шесть человек погибли, еще 39 были доставлены в больницы. 14 находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 9 пациентов уже выписали из больниц.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Виктория Токарева

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