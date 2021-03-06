24 пассажира украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, выехали на родину.
Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Twitter.
"ДТП в Польше: при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульским опекой", - написал он.
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Спикер добавил, что для родственников погибших и пострадавших в результате аварии украинского автобуса в Польше открыта "горячая телефонная линия" МИД: +38 044 238 15 88.
ДТП с украинцами в Польше: детали
- Ночью 6 марта в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус, в котором находились 57 украинцев.
- Шесть человек погибли, еще 39 были доставлены в больницы. 14 находятся в тяжелом состоянии.
- Вечером 9 пациентов уже выписали из больниц.
- По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.
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