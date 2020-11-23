В результате происшествия в больницу доставлены два пассажира автомобиля Ford и водитель Lexus.

В Одессе автомобиль скорой помощи столкнулся с Lexus и перевернулся, в результате ДТП пострадали три человека.

Как сообщили журналистам в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, в воскресенье около 17:30 на регулируемом перекрестке улиц Дальницкой и Балковской столкнулись автомобили Lexus и Ford Transit - скорая медицинская помощь одной из частных медицинских компаний.

«После столкновения автомобиль скорой помощи перевернулась на бок», - сообщили в управлении.

В результате происшествия пострадали три человека - в больницу доставлены два пассажира автомобиля Ford и водитель Lexus.

Причины происшествия устанавливаются.

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Автор: Лариса Козовая