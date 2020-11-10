Водитель "Шевроле" не справился с управлением и вылетел на тротуар.

В Киеве водитель не справился с управлением и насмерть сбил полицейскую, которая шла по тротуару.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел накануне вечером. Водитель "Шевроле" не справился с управлением и вылетел на тротуар. В это время там как раз шла женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Известно, что погибшая была сотрудницей управления полиции. Ее имя и должность коллеги пока не разглашают.

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26-летнего водителя автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Правоохранители уже открыли уголовное производство.

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Автор: УНИАН