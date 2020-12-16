Сам виновник аварии оказался в больнице.

В Киеве, водитель, забирая собственную жену из больницы, будучи в нетрезвом состоянии, устроил аварию.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на проспекте Лобановского. Водитель авто Smart въехал в припаркованный Citroen Новой Почты.

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"Как рассказала пассажирка Smart, она была в больнице и попросила своего мужа забрать ее. Говорит, что не знала, что мужчина употреблял алкогольные напитки. Водитель Новой Почты сказал, что его оппонент надул в Драгер 2 промилле", - говорится в сообщении.

Водителя после прохождения теста на состояние опьянения госпитализировали - во время ДТП он получил травмы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и ушиб правого сустава на ноге.

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Автор: УНИАН