Водитель легковушки пропускал пешеходов - в этот момент в него въехала бетономешалка.

В Киеве произошло ДТП с участием бетономешалки, есть пострадавшие.

Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, авария произошла около 22:30 на улице Васильковской в районе станции метро "Голосеевская". Водитель бетономешалки, предварительно, в нетрезвом состоянии, на скорости въехал в заднюю часть Mazda. Ее водитель остановился, чтобы пропустить пешеходов на переходе.

В результате пострадал пассажир легковушки, его госпитализировали в больницу.

"Сразу стало понятно, что такой проступок водитель грузовика совершил, потому что он был пьян. Прибор Драгер показал 2,33 промилле. Очевидно, что искоренить пьянство среди водителей такими способами, как они есть сейчас (штраф и лишение водительского) - просто невозможно. Но, увы, это не совсем беспокоит тех, кто пишет законы", - пишет авто публикации.

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Автор: УНИАН