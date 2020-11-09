Водитель может выйти из-под стражи под залог в более 10 млн грн.

В Харькове избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в более 10 млн грн гражданину Египта, который находясь за рулем автомобиля, 7 ноября сбил пешеходов в центре города.

Читайте такжеСмертельная авария на Херсонщине: водителю автобуса сообщили о подозренииОб этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Киевским районным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 10 млн 510 тыс. грн водителю, который подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжелые последствия (ч. 2 ст. 286 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Ужасная авария в Харькове: детали

7 ноября на перекрестке проспекта Науки и ул. Космической в Харькове произошло ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и сбил пешеходов, которые стояли на островке безопасности.

Трое пострадавших – 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет – доставлены в больницу.

22-летний водитель иномарки задержан. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения.

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Автор: Светлана Макринская