Скончался водитель автобуса, которому было 56 лет, отметили в полиции.

Водитель автобуса "Скания", который в понедельник, 11 октября, утром перевернулся в Полтавской области, скончался в больнице.

О смерти водителя сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

"56-летний водитель получил тяжкие телесные повреждения. Мужчину доставили в больницу, где впоследствии он скончался. Еще десятерых пассажиров, которые находились в автобусе на момент ДТП, обследуют врачи", – говорится в сообщении.

Читайте также"Посчитал" отбойники и протаранил несколько авто: в Киеве гонялись за "неадекватом"По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшее смерть потерпевшего") Уголовного кодекса Украины.

После ДТП продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 октября около 06:40 на 174 км автодороги "Киев – Харьков – Довжанский" вблизи села Карпиловка Полтавской области в результате ДТП с участием автобуса "Скания" госпитализировали 11 человек, среди которых водитель этого транспортного средства и 10 пассажиров.

Автобус, следовавший из Луганской области в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

Автор: Светлана Макринская