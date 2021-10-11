Водитель автобуса "Скания", который в понедельник, 11 октября, утром перевернулся в Полтавской области, скончался в больнице.
О смерти водителя сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
"56-летний водитель получил тяжкие телесные повреждения. Мужчину доставили в больницу, где впоследствии он скончался. Еще десятерых пассажиров, которые находились в автобусе на момент ДТП, обследуют врачи", – говорится в сообщении.
Читайте также"Посчитал" отбойники и протаранил несколько авто: в Киеве гонялись за "неадекватом"По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшее смерть потерпевшего") Уголовного кодекса Украины.
После ДТП продолжаются следственные действия.
Напомним, 11 октября около 06:40 на 174 км автодороги "Киев – Харьков – Довжанский" вблизи села Карпиловка Полтавской области в результате ДТП с участием автобуса "Скания" госпитализировали 11 человек, среди которых водитель этого транспортного средства и 10 пассажиров.
Автобус, следовавший из Луганской области в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.