ДТП в Полтавской области произошо в понедельник рано утром, отметили в полиции.

В Полтавской области пассажирский автобус попал в ДТП, пострадали 11 человек.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, авария произошла в понедельник, 11 октября, около 06:40 на 174 км автодороги "Киев – Харьков – Довжанский" вблизи села Карпиловка Лубенского района.

По предварительной информации, автобус под управлением 56-летнего водителя, который следовал из Луганщины в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

Читайте такжеНа трассе Киев – Одесса столкнулись маршрутка и грузовик: есть жертвы"В автобусе на момент ДТП находилось двадцать два пассажира и двое водителей. В результате аварии водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины инцидента.

Ранее стало известно, что во Львовской области недалеко от села Кизлов лоб в лоб столкнулись маршрутный автобус и легковое авто "Peugeot 5008". После аварии госпитализированы четыре пассажира автобуса.

Водителя иномарки забрали на медицинскую экспертизу. По словам свидетелей, ДТП произошло после того, как он не справился с управлением.

Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк