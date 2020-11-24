ДТП на проспекте Тычины / скриншот
В Киеве ночью произошло ДТП - пешеход попал под колеса такси.
Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Авария произошла на Левом берегу на проспекте Павла Тычины.
"Сегодня ночью, водитель такси не заметил мужчину на пешеходном переходе и сбил его, пострадавшего госпитализировали с серьёзными травмами", - говорится в сообщении под видео.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.
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