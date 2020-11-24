Пострадавший получил серьезные травмы.

В Киеве ночью произошло ДТП - пешеход попал под колеса такси.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария произошла на Левом берегу на проспекте Павла Тычины.

"Сегодня ночью, водитель такси не заметил мужчину на пешеходном переходе и сбил его, пострадавшего госпитализировали с серьёзными травмами", - говорится в сообщении под видео.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.

ДТП в Киеве: новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован