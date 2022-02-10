Тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями нашли на автодороге в Харьковской области. Сам Ярославский утверждает, что не знал об аварии, поскольку он "спал дома".

На Харьковщине на трассе Киев-Харьков-Довжанский 9 февраля около 22:55 автомобиль совершил наезд на пешехода, вследствие чего тот умер. На месте ДТП якобы нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Как сообщили в полиции Харьковской области, погибшему на вид около 50 лет, его личность устанавливается.

В сообщении полиции отмечается, что "неустановленный автомобиль" якобы двигался со стороны города Чугуева в направлении Харькова, а "личность злоумышленника устанавливается".

Также в полиции добавили, что по факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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СМИ о причастности к аварии Ярославского

Впрочем, как сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, ДТП произошло на трассе Чугуев – Мартовое, ближе к Мартовому, а на месте аварии нашли номерной знак "0018".

"Такие номера имеет передняя машина кортежа Ярославского. Источник УП также отметил, что Ярославский часто сам водит авто", - пишет издание.

Позже, пишет УП, в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартового, и пообещал прийти в райотдел дачи показаний. Однако, по состоянию на 10 утра 10 февраля этот мужчина в полицию еще не приходил. Впоследствии еще один собеседник УП сообщил, что водителя по состоянию на 12:00 уже допрашивают правоохранители.

Также, по данным источников УП, свидетели могли видеть, как вечером кортеж Ярославского, который работает в Харькове и живет в Мартовом, выезжал из Харькова.

МВД о вызове Ярославского на допрос

Кроме этого, сегодня на сайте Министерства внутренних дел появилось сообщение, что полиция Харьковщины будет вызывать на допрос возможного участника ДТП Александра Ярославского.

"В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП", - отметили в МВД.

Впрочем, по данным источников издания "Страна", Ярославский на своем самолете сегодня якобы вылетел из Харькова в Лондон.

Комментарий Ярославского о ДТП

Однако, в комментарии изданию "Объектив" Александр Ярославский сообщил, что ничего не знает об этой аварии.

"Я спал дома и утром только узнал об этом", - сказал бизнесмен.

Отмечается, что Ярославский не подтвердил, но и не опровергнул тот факт, что к аварии причастен автомобиль его кортежа. Отвечая на вопрос, принадлежат ли автомобилям из его кортежа номера 0018, он сообщил, что не "следит за своими номерами".

Ярославский также не знает, где были автомобили из его кортежа во время ДТП. "Спросите у кортежа", - сказал бизнесмен.

Он не захотел комментировать и информацию в СМИ, где его связывают с этой аварией. "Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю", - добавил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре произошло ДТП на пешеходном переходе. Две машины столкнулись на "зебре", после чего одно авто отлетело в остановку и сбило людей. Пешеходы шли через дорогу на "зеленый" свет, но авария была неизбежна.

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