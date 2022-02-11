Делом будет заниматься Офис генерального прокурора.

Генпрокурор Ирина Венедиктова прокомментировала дело о ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского на Харьковщине.

Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook.

Венедиктова сообщила, что процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис Генерального прокурора.

В отношении сотрудников полиции и прокуроров проведут расследование.

"Генеральная инспекция Офиса генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР в отношении сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры. Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц", - отметила глава ОГП.

ДТП с кортежем Александра Ярославского: что известно

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине на трассе Киев-Харьков-Довжанский 9 февраля около 22:55 автомобиль совершил наезд на пешехода, вследствие чего тот умер. На месте ДТП якобы нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Позже на сайте Министерства внутренних дел появилось сообщение, что полиция Харьковщины будет вызывать на допрос возможного участника ДТП Александра Ярославского.

В комментарии сам Александр Ярославский сообщил, что ничего не знает об этой аварии.

Неизвестный взял на себя вину за эту аварию.

Ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что лицо, взявшее на себя вину за аварию, на самом деле в момент ДТП было в другом месте.

Глава МВД уволил с должности начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина после начала расследования попытки фальсификации дела.

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