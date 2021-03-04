Подростка госпитализировали с серьезными травмами / скриншот из видео
В городе Вишневое Киевской области водитель автомобиля Jeep сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет.
Видео инцидента опубликовал в четверг, 4 марта, Киев оперативный в Facebook.
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В результате наезда подросток получил открытые переломы обеих ног.
Первую помощь ему оказали сотрудники Департамента охраны, после чего парня госпитализировали на скорой помощи.
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