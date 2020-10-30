В Киеве движение по Крещатику временно ограничено из-за ДТП.
Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.
"Движение по Крещатику вблизи Майдана Независимости временно ограничено из-за ДТП", - говорится в заметке.
Читайте такжеПоявилось жуткое видео момента масштабного ДТП на Майдане Незалежности в Киеве
Смертельное ДТП в центре Киева: что известно
По информации правоохранителей, около 16:00 водитель автомобиля Land Rover наехал на ограничительные конусы на пересечении Аллеи Героев Небесной сотни и Крещатика, после чего неуправляемо выехал на Майдан Незалежности и въехал в толпу людей.
Затем он выехал на проезжую часть, где протаранил не менее 4 авто, и остановился.
"В результате ДТП два человека погибли, еще три получили травмы", - отметили в КГГА.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, а также медики и спасатели.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram