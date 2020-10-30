В результате ДТП два человека погибли, еще три получили травмы.

В Киеве движение по Крещатику временно ограничено из-за ДТП.

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.

"Движение по Крещатику вблизи Майдана Независимости временно ограничено из-за ДТП", - говорится в заметке.

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По информации правоохранителей, около 16:00 водитель автомобиля Land Rover наехал на ограничительные конусы на пересечении Аллеи Героев Небесной сотни и Крещатика, после чего неуправляемо выехал на Майдан Незалежности и въехал в толпу людей.

Затем он выехал на проезжую часть, где протаранил не менее 4 авто, и остановился.

"В результате ДТП два человека погибли, еще три получили травмы", - отметили в КГГА.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, а также медики и спасатели.

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Автор: Татьяна Поляковская